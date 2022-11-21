Тренер Ярда про бой с Бетербиевым: «Это расплата за то, что мы в свое время поехали в Россию ради боя с Ковалевым, а теперь российский боец приедет к нам»

Тунде Аджайи, тренер британского полутяжеловеса Энтони Ярда, поделился ожиданиями от боя своего подопечного с чемпионом WBC, WBO и IBF Артуром Бетербиевым.

«Слезы буквально наворачиваются. Я всегда знал, что Энтони бросит вызов и станет чемпионом мира в полутяжелом весе.

Это расплата за то, что мы в свое время поехали в Россию ради боя с Ковалевым, а теперь российский боец приедет к нам.

Конечно, Бетербиев и Ковалев – это разные бойцы. Вы не можете купить или позаимствовать опыт, а Энтони его получил, когда провел бой в России.

Как-то Гвоздик сказал про Бетербиева: «Он переоцененный панчер, но недооцененный боксер». Так что мы не можем выйти на бой только с одним планом. Мы не можем полагаться на удачу», – сказал Алджайи.

Бой Бетербиева и Ярда состоится 28 января в Лондоне.

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