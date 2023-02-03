Бетербиев – о Биволе: «Не хочу называть его редиской, но Гвоздик и Смит хотели титульники – и мы сделали их»

Теги полутяжелый вес Артур Бетербиев Александр Гвоздик Дмитрий Бивол бокс Джо Смит Бокс/MMA/UFC

Чемпион мира по боксу в полутяжелом весе по версиям IBF, WBC и WBO Артур Бетербиев считает, что чемпион WBA Дмитрий Бивол не хочет поединка за титул абсолютного чемпиона мира.

«Жду ли я бой с Биволом? Конечно! Не надо быть ясновидящим, чтобы это понять. Надо подписать контракт!

Не хочу нелестно отзываться о Биволе, называть его редиской, но Гвоздик и Смит говорили, что хотели титульный бой – и мы его сделали.

Я не знаю, сколько я Бивола должен вызывать. Все время говорю: «Давайте сделаем этот бой»! Бивол тоже говорит? Можно говорить, а можно сделать», – сказал Бетербиев.

Бетербиев – о бое с Биволом: «Думаю, он будет через 3-4 месяца. В любом случае Россия выиграет»

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1 комментарий

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здоровяк
Максимально неприятный тип. Бивол уже больше года вызывает на бой, а Бетербиев продолжает выпрыгивать против Ярдов и прочих мешком. А теперь делает вид, что все наоборот:)
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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