Александр Гвоздик 11 февраля подерется с Хосе Мирандой. Это первый бой украинца после поражения Бетербиеву в 2019-м

Бывший чемпион в полутяжелом весе Александр Гвоздик вернется в ринг в эти выходные.

11 февраля украинский боксер подерется с аргентинцем Хосе Мирандой. Их поединок пройдет в рамках вечера бокса промоутерских компаний TM Boxing и MarvNation Promotions в Помоне (Калифорния, США).

В последний раз Гвоздик дрался в октябре 2019-го, когда проиграл в объединительном поединке за титул WBC и IBF Артуру Бетербиеву.

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