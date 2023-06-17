Нганну – о возможном бое Фьюри и Джонса: «Когда я был в UFC, такой идеи не было»
Фрэнсис Нганну высказался о возможном бое Джона Джонса и Тайсона Фьюри.
«Когда я был в UFC, такой идеи не было. Теперь, когда я не там, кажется, что их главная цель – повалить Нганну. Но Нганну стоит на ногах», – сказал бывший чемпион UFC и действующий тяжеловес PFL Фрэнсис Нганну.
Фрэнсис Нганну: «Мы с января ведем переговоры с Уайлдером. Хотим устроить два боя»
Тайсон Фьюри: «Есть идея. Как насчет того, что я подерусь с Джоном Джонсом и Фрэнсисом Нганну в один вечер?»
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