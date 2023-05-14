Усик – о бое с Фьюри: «Поединок рано или поздно состоится»

Теги Александр Усик тяжелый вес (MMA) Тайсон Фьюри бокс Усик – Фьюри Бокс/MMA/UFC

Александр Усик верит, что подерется с Тайсоном Фьюри.

«Для Фьюри бокс – это не только спорт, но и шоу. И есть еще один фактор – деньги. Он все время говорит о них и озвучивает какие-то невероятные суммы, которые хочет получить за бой.

Я считаю, что все его громкие заявления – накал страстей. Без этого никуда. А так, чего ему бояться? Он профессиональный спортсмен. И даже, проиграв, заберет свое.

Не секрет, что гонорары прописываются для обеих сторон. Если хочет потянуть интригу – его право, но бегать за ним или идти на уступки никто не будет. Поединок рано или поздно состоится. И все решится в ринге», – сказал Александр Усик.

Усик – чемпион по версиям WBA, WBO и IBF в тяжелом весе. В последний раз он дрался с Энтони Джошуа, защитив пояса. Фьюри владеет поясом WBC. Победитель их боя станет абсолютным чемпионом мира в тяжелом весе.

Александр Усик кратко описал каждого топового тяжеловеса

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6 комментариев

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АРХАТ
Ответ Владислав Никонов
Фьюри, конечно, хорош, но его условия порой фантасмагория сплошная. Переигрывает цыган.
Хотя ему этот бой нужнее ибо у Усика 3 пояса и он лидер P4P (Фьюри всего лишь 6-й)
Я бы на месте Усика вообще не парился - пусть сидит со своим одним поясочком на здоровье, на других боях украинец заработает)
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LONDON-TOWN
Ответ АРХАТ
Хотя ему этот бой нужнее ибо у Усика 3 пояса и он лидер P4P (Фьюри всего лишь 6-й) Я бы на месте Усика вообще не парился - пусть сидит со своим одним поясочком на здоровье, на других боях украинец заработает)
Усику очевидно больше нужен. Фьюри уже легенда. А Усику, чтобы стать легендой нужно побить Фьюри.
+3
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+2
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АРХАТ
Ответ LONDON-TOWN
Усику очевидно больше нужен. Фьюри уже легенда. А Усику, чтобы стать легендой нужно побить Фьюри.
Абсолют в круйзерах уже сделал его легендой
+1
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Владислав Никонов
Фьюри, конечно, хорош, но его условия порой фантасмагория сплошная. Переигрывает цыган.
+4
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LNk O
чем дольше боя не будет, тем хуже усику))) возраст не даст побегать по рингу
+1
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HUKI1337
Ответ LONDON-TOWN
Усику очевидно больше нужен. Фьюри уже легенда. А Усику, чтобы стать легендой нужно побить Фьюри.
Да что ты к черту несёшь )) Усик - ОИ , который собрал все пояса в крузерах , перешёл в тяжи , и там имеет 3 пояса , это как раз Фьюри надо что то доказывать , а не Усику )
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