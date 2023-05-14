Усик – о бое с Фьюри: «Поединок рано или поздно состоится»

Александр Усик верит, что подерется с Тайсоном Фьюри.

«Для Фьюри бокс – это не только спорт, но и шоу. И есть еще один фактор – деньги. Он все время говорит о них и озвучивает какие-то невероятные суммы, которые хочет получить за бой.

Я считаю, что все его громкие заявления – накал страстей. Без этого никуда. А так, чего ему бояться? Он профессиональный спортсмен. И даже, проиграв, заберет свое.

Не секрет, что гонорары прописываются для обеих сторон. Если хочет потянуть интригу – его право, но бегать за ним или идти на уступки никто не будет. Поединок рано или поздно состоится. И все решится в ринге», – сказал Александр Усик.

Усик – чемпион по версиям WBA, WBO и IBF в тяжелом весе. В последний раз он дрался с Энтони Джошуа, защитив пояса. Фьюри владеет поясом WBC. Победитель их боя станет абсолютным чемпионом мира в тяжелом весе.

Александр Усик кратко описал каждого топового тяжеловеса