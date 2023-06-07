Менеджер Усика: «Скоро Фьюри получит официальное предложение. Если он его не примет, надо отказываться от пояса и уходить навсегда»

Теги тяжелый вес Александр Красюк Александр Усик Тайсон Фьюри бокс Усик – Фьюри Бокс/MMA/UFC

Александр Красюк заявил, что Тайсон Фьюри получит официальный контракт на бой с Усиком.

«По моим сведениям, сторона Фьюри получит официальное письменное предложение очень скоро.

И Тайсон решит, принимать его или нет. Мы сделали все возможное, чтобы этот бой состоялся, и теперь мяч на стороне Тайсона.

Теперь он либо принимает, либо отказывается. Если Фьюри согласится, то это будет крупнейший бой в его карьере.

Если он будет колебаться, пытаться что-то выторговать, увильнуть, то это будет говорить о том, что Тайсон несерьезен.

Ему придется отказаться от пояса и уйти на пенсию. Не на месяц, не на неделю, как он обычно делает, а, наверное, навсегда», – сказал менеджер Александра Усика Александр Красюк.

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1 комментарий

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dmitrii7856@icloud.com
Че за фантазёры ещё бой с Дюбуа не провели уже с предложением к Фьюри которого наверно обяжут провести защиту да и предложить им особо не чего пояса которые Фьюри не проиграл, а оставил вакантными ☝️
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