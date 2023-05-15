Тайсон Фьюри: «Жадность взяла над Усиком верх, но бой должен состояться в этом году»

Теги тяжелый вес Александр Усик Тайсон Фьюри бокс Усик – Фьюри Бокс/MMA/UFC

Тайсон Фьюри обвинил Александра Усика в срыве их боя.

«Много всего происходит в Саудовской Аравии, обсуждаются сумасшедшие деньги.

Думаю, искушение заработать 100 или 75 миллионов долларов взяло верх над Усиком, и он отказался драться прямо сейчас.

Бой должен состояться в этом году. Я ударю его, он упадет, а потом я отпраздную победу в самом центре Лондона», – сказал чемпион мира по версии WBC Тайсон Фьюри.

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6 комментариев

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Назар Игорь
Ты ещё плохо знаешь украинцев.
Они за гривну удавятся.
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DarkJune
Это тот чувак, который "завершил карьеру", испугавшись реванша с Кличко, или какой-то другой ? С Джошуа договорились без проблем. Тут и ежу понятно, кто от кого бегает на самом деле.
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dedpihto59
Хотелось бы верить 🤷‍♀️‼️
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