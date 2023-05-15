Тайсон Фьюри: «Жадность взяла над Усиком верх, но бой должен состояться в этом году»
Тайсон Фьюри обвинил Александра Усика в срыве их боя.
«Много всего происходит в Саудовской Аравии, обсуждаются сумасшедшие деньги.
Думаю, искушение заработать 100 или 75 миллионов долларов взяло верх над Усиком, и он отказался драться прямо сейчас.
Бой должен состояться в этом году. Я ударю его, он упадет, а потом я отпраздную победу в самом центре Лондона», – сказал чемпион мира по версии WBC Тайсон Фьюри.
Усик – о бое с Фьюри: «Поединок рано или поздно состоится»
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Они за гривну удавятся.