Тайсон Фьюри: «Жадность взяла над Усиком верх, но бой должен состояться в этом году»

Тайсон Фьюри обвинил Александра Усика в срыве их боя.

«Много всего происходит в Саудовской Аравии, обсуждаются сумасшедшие деньги.

Думаю, искушение заработать 100 или 75 миллионов долларов взяло верх над , и он отказался драться прямо сейчас.

Бой должен состояться в этом году. Я ударю его, он упадет, а потом я отпраздную победу в самом центре Лондона», – сказал чемпион мира по версии WBC Тайсон Фьюри.

Усик – о бое с Фьюри: «Поединок рано или поздно состоится»

Отец Фьюри: «Усик – переоцененный крузервейт. Его соблазнили саудовскими деньгами»