Отец Фьюри: «Усик – переоцененный крузервейт. Его соблазнили саудовскими деньгами»

Отец Тайсона Фьюри раскритиковал Александра Усика.

« – переоцененный крузервейт. Тайсон предложил ему огромные деньги за бой на «Уэмбли». Самый большой чек в его жизни, и что произошло? Его соблазнили саудовскими деньгами, а всю вину свалили на нас. Он выбрал саудовские деньги.

Он был согласен драться за тот гонорар, который предложили мы, но тут появились саудиты. Они пообещали ему 40, 50 или даже 70 миллионов долларов. Усиком движет лишь жажда наживы.

Тайсон может побить его одной рукой, я в этом не сомневаюсь», – сказал Джон Фьюри, отец чемпиона WBC в тяжелом весе .

Черт возьми, так почему Фьюри и Усик до сих пор не подрались?

Тайсон Фьюри заработает £90 млн за участие в «турнире четырех», Александр Усик – 50 (Майкл Бенсон)