Отец Фьюри: «Усик – переоцененный крузервейт. Его соблазнили саудовскими деньгами»

Теги тяжелый вес Александр Усик Тайсон Фьюри бокс Усик – Фьюри Бокс/MMA/UFC

Отец Тайсона Фьюри раскритиковал Александра Усика.

«Усик – переоцененный крузервейт. Тайсон предложил ему огромные деньги за бой на «Уэмбли». Самый большой чек в его жизни, и что произошло? Его соблазнили саудовскими деньгами, а всю вину свалили на нас. Он выбрал саудовские деньги.

Он был согласен драться за тот гонорар, который предложили мы, но тут появились саудиты. Они пообещали ему 40, 50 или даже 70 миллионов долларов. Усиком движет лишь жажда наживы.

Тайсон может побить его одной рукой, я в этом не сомневаюсь», – сказал Джон Фьюри, отец чемпиона WBC в тяжелом весе Тайсона Фьюри.

Черт возьми, так почему Фьюри и Усик до сих пор не подрались?

Тайсон Фьюри заработает £90 млн за участие в «турнире четырех», Александр Усик – 50 (Майкл Бенсон)

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15 комментариев

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SEVEN_
Вьюри собакой оказался, Кличко от него не бегал в своё время а достойно принял бой, после победы Фьюри тут же слился, теперь слился с Усика и вот уже на величайшего не тянет.
+27
-7
+20
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Сергей Осипов
За переоценку бойца говорит его рекорд, а не пустые слова.
Побейте уже наконец не одной левой, а хотя бы обеими руками, потом уже чешите языком.
+22
-6
+16
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GaasJT
Ага! Фьюри твой бегунок, сбежал поджав хвост.
+10
-1
+9
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Алексей Александрович
Фьюри переоцененый циганский мешок.
+5
0
+5
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fedorbazaykin
Ответ vitluha73@gmail.com
Майк Тайсон ушатает на пенсии обоих
Обкурив предварительно? 😅
+3
0
+3
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cheros
Да-да-да, верим-верим.
+2
0
+2
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mister1
Ответ Дмитрий Праздников
Фюри - переоцененный мутант, ничего кроме габаритов у него нет. Сколько бы он простоял против пикового Майка или Туа? Бокс уже не тот сейчас((
Бокс не тот, люди не те, страна уже не та. Щас бы СССР да?))
+2
0
+2
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SEVEN_
Ответ Дмитрий Праздников
Фюри - переоцененный мутант, ничего кроме габаритов у него нет. Сколько бы он простоял против пикового Майка или Туа? Бокс уже не тот сейчас((
Да и деревья раньше были больше, да?)
+1
0
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Дмитрий Праздников
Фюри - переоцененный мутант, ничего кроме габаритов у него нет. Сколько бы он простоял против пикового Майка или Туа? Бокс уже не тот сейчас((
+2
-2
0
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pam pam
Ответ Михаил Fishing
В этих закулисных играх не найти правды. Единственное тут странно то что Усик ни с кем из топов еще не защищал свои пояса кроме бодибилдера. Когда защитит с кем то из топ-5 пару боёв, тогда можно его признать как величайшего тяжеловеса. А так все понимают что ему фартануло в тяжах, и он оказался в нужное время в нужном месте.
то, что бодибилдер собирал пояса с 2016 года и последовательно защищал их против топов тебе странным не кажется. бодибилдер потушил звезду Кличко на пути к чемпионству, ты про бодибилдера как про случайного пассажира пишешь
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Алексей Александрович
Ответ fedorbazaykin
Обкурив предварительно? 😅
Он имел в виду изнасилует)
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