Хукер – о Царукяне: «Готов подраться с ним, хоть он и чертов ботан»
Дэн Хукер открыт к бою против Армана Царукяна.
«Вы уже знаете, что я согласен драться с кем угодно. Если Царукян – следующий, значит, подерусь с ним. Хоть он чертов ботан.
Не знаю, смогу ли я сдержаться – возможно, ударю его прямо на пресс-конференции. Ничего хорошего о нем сказать не могу», – заявил легковес UFC Дэн Хукер.
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