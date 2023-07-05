Хукер – о Царукяне: «Готов подраться с ним, хоть он и чертов ботан»

Теги UFC MMA легкий вес (MMA) Дэн Хукер Арман Царукян Бокс/MMA/UFC

Дэн Хукер открыт к бою против Армана Царукяна.

«Вы уже знаете, что я согласен драться с кем угодно. Если Царукян – следующий, значит, подерусь с ним. Хоть он чертов ботан.

Не знаю, смогу ли я сдержаться – возможно, ударю его прямо на пресс-конференции. Ничего хорошего о нем сказать не могу», – заявил легковес UFC Дэн Хукер.

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3 комментария

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Димаш Тулегенов
Хукер в последние годы только языком чешет, а вот в октагоне подтвердить свои слова, увы, не в состоянии
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z3yjyzh29x
Ответ Qwarrz Qaqa
Цыган влетит Хукеру. Также,как и поляку. Но,болтать будет до упора.
Цыган? Ты где там румына или молдована увидел?
+2
-2
0
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