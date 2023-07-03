Хукер – о бое Порье и Гейджи: «Они веселые парни, с которыми можно зарубиться»

Теги UFC легкий вес (MMA) Дастин Порье Джастин Гейджи Дэн Хукер Бокс/MMA/UFC

Дэн Хукер назвал веселым грядущим бой между Дастином Порье и Джастином Гейджи.

«С Дастином просто весело драться. Он делает это слишком весело и втягивает тебя в эту игру.

Я смотрю бои Джастина Гейджи, и они такие же. Он просто веселый парень, с которым можно зарубиться, это очень странно.

С ним просто зарубаешься, отвлекаешься от всего и погружаешься в бой. Это просто весело», – сказал легковес UFC Дэн Хукер.

Хукер высмеял пояс BMF: «Это немного глупый титул. Окажись он у меня, положил бы его под кровать»

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