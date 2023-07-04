Хукер считает развеянным миф о неуязвимости Махачева: «Ислам опирался на ауру Хабиба, но Волкановски заставил его выглядеть человеком»

Теги UFC легкий вес (MMA) Хабиб Нурмагомедов Ислам Махачев Дэн Хукер Александр Волкановски Бокс/MMA/UFC

Дэн Хукер считает, что Алекс Волкановски заставил Ислама Махачева выглядеть уязвимым.

«Ментальный аспект в нашем спорте огромен... Эта команда использует его. Они опираются на Хабиба: он непобежденный и ушел как доминирующий чемпион.

Вся эта аура перешла к Исламу, и он опирался на эту ауру. Вы должны понять, что эта аура непобежденности и борьбы с медведями в детстве передается всем остальным, и все думают: «Вау, эти парни особенные».

Но когда Волк вышел в клетку и заставил выглядеть его человеком, а Алекс сделал именно это, любой соперник Махачева думает: «Блин, он человек. Если Волк ударил его, то и я смогу. Если Волк поднялся после тейкдауна, то и я поднимусь».

Это боевой вид спорта. Как только этот ментальный барьер устранят, вы увидите, как начнет меняться ситуация, как люди начнут вызывать его на бой... Таинственность и аура вокруг него начинают исчезать», – сказал легковес UFC Дэн Хукер.

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3 комментария

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Brigande
Махачев в тко улетал от среднего бойца , поэтому он никогда и не был неуязвимым . Вот Хабиб это другое дело , там и ментальность другая , и физуха , да в конце концов это другой человек , не надо всех по нему судить .
+7
0
+7
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Gitanes
Ответ Костя Кот
не обращайте внимания, он опять под капельницей
Да ну, вроде нормально сказал
+3
-1
+2
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