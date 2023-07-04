Хукер считает развеянным миф о неуязвимости Махачева: «Ислам опирался на ауру Хабиба, но Волкановски заставил его выглядеть человеком»
Дэн Хукер считает, что Алекс Волкановски заставил Ислама Махачева выглядеть уязвимым.
«Ментальный аспект в нашем спорте огромен... Эта команда использует его. Они опираются на Хабиба: он непобежденный и ушел как доминирующий чемпион.
Вся эта аура перешла к Исламу, и он опирался на эту ауру. Вы должны понять, что эта аура непобежденности и борьбы с медведями в детстве передается всем остальным, и все думают: «Вау, эти парни особенные».
Но когда Волк вышел в клетку и заставил выглядеть его человеком, а Алекс сделал именно это, любой соперник Махачева думает: «Блин, он человек. Если Волк ударил его, то и я смогу. Если Волк поднялся после тейкдауна, то и я поднимусь».
Это боевой вид спорта. Как только этот ментальный барьер устранят, вы увидите, как начнет меняться ситуация, как люди начнут вызывать его на бой... Таинственность и аура вокруг него начинают исчезать», – сказал легковес UFC Дэн Хукер.
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