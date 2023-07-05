Тайсон Фьюри отреагировал на переход Маунта в «МЮ»: «Добро пожаловать»

Тайсон Фьюри прокомментировал переход Мэйсона Маунта в «Манчестер Юнайтед».

«Добро пожаловать», – написал чемпион мира по боксу в социальных сетях.

Ранее «Манчестер Юнайтед» официально объявил о переходе 24-летнего полузащитника. Трансфер обошелся манкунианцам в 55+5 миллионов фунтов.

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