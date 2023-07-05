Тайсон Фьюри отреагировал на переход Маунта в «МЮ»: «Добро пожаловать»

Теги Манчестер Юнайтед Тайсон Фьюри Мэйсон Маунт бокс Бокс/MMA/UFC

Тайсон Фьюри прокомментировал переход Мэйсона Маунта в «Манчестер Юнайтед».

«Добро пожаловать», – написал чемпион мира по боксу Тайсон Фьюри в социальных сетях.

Ранее «Манчестер Юнайтед» официально объявил о переходе 24-летнего полузащитника. Трансфер обошелся манкунианцам в 55+5 миллионов фунтов.

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7 комментариев

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dedpihto59
МЮ легенда‼️
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Нголо Щербатски
За Сити болеют торчки Галлагеры, за Юнайтед чемпионы✊🏼
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Spaten
Эй тафгай, готовься к бою!))
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Egor Aleksandrovich
Ответ Нголо Щербатски
За Сити болеют торчки Галлагеры, за Юнайтед чемпионы✊🏼
упс
https://www.sports.ru/tribuna/blogs/cemetery/1356258.html
0
0
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