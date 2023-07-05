Тайсон Фьюри отреагировал на переход Маунта в «МЮ»: «Добро пожаловать»
Тайсон Фьюри прокомментировал переход Мэйсона Маунта в «Манчестер Юнайтед».
«Добро пожаловать», – написал чемпион мира по боксу Тайсон Фьюри в социальных сетях.
Ранее «Манчестер Юнайтед» официально объявил о переходе 24-летнего полузащитника. Трансфер обошелся манкунианцам в 55+5 миллионов фунтов.
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https://www.sports.ru/tribuna/blogs/cemetery/1356258.html