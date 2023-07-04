Фьюри высмеял спарринг Джошуа с матрасом: «Идеальная сосиска»

Теги тяжелый вес Тайсон Фьюри Энтони Джошуа бокс Бокс/MMA/UFC

Тайсон Фьюри пошутил над Энтони Джошуа в соцсетях.

Журналист Майкл Бенсон выложил видео, на котором боксер-тяжеловес Энтони Джошуа бьет матрас.

«Идеальная сосиска», – прокомментировал видео в соцсетях чемпион мира по боксу Тайсон Фьюри.

Хирн заявил, что Фьюри и Нганну могут устроить показательный бой: «Разочаровывает, но что есть»

Уоррен – о возможных боях Фьюри со звездами ММА: «Тайсон готов, почему бы это не сделать сейчас?»

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