Фьюри высмеял спарринг Джошуа с матрасом: «Идеальная сосиска»

Тайсон Фьюри пошутил над Энтони Джошуа в соцсетях.

Журналист Майкл Бенсон выложил видео, на котором боксер-тяжеловес бьет матрас.

«Идеальная сосиска», – прокомментировал видео в соцсетях чемпион мира по боксу .

Хирн заявил, что Фьюри и Нганну могут устроить показательный бой: «Разочаровывает, но что есть»

Уоррен – о возможных боях Фьюри со звездами ММА: «Тайсон готов, почему бы это не сделать сейчас?»