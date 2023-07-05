Александр Волкановски: «Очень сильно хочу реванш с Махачевым. Миру интересен этот бой»
Александр Волкановски заявил, что очень хочет провести второй поединок с Исламом Махачевым.
– Вы хотите второй бой против Махачева?
– Очень сильно. Я очень сильно хочу реванш с Исламом. Думаю, что миру интересен этот бой. Думаю, что это один из самых больших поединков, которые UFC сейчас может организовать. Фанаты хотят его увидеть, так что это был бы отличный поединок в том числе и для наших карьер.
– Где бы вы выбрали: Вегас, Абу‑Даби, один из городов в Австралии?
– Где угодно. Это реванш я бы провел хоть где. Мне неважно. Разумеется, это достаточно большой бой, чтобы возглавить кард в Вегасе, но, если его решат сделать в Австралии или в Абу‑Даби, я подерусь хоть где. Я так хочу этот реванш, что готов драться где угодно, – сказал чемпион UFC Александр Волкановски.
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