Адесанья – о поединке Махачев – Волкановски: «Это был заговор. С Исламом было что-то не так, Алекс поимел его...»

Теги UFC MMA Ислам Махачев Исраэль Адесанья Александр Волкановски Бокс/MMA/UFC

Исраэль Адесанья считает, что Ислама Махачева продвигают влиятельные инвесторы из ОАЭ.

«Думаю, что это был заговор. Меня натолкнул на эти мысли Шанс – мой друг. Я был в Австралии, где Волкановски дрался с Махачевым. Он отличный боец, но понимаете, с другой стороны были дагестанцы, которые чертовски сильны в борьбе. Но с этим парнем было что-то не так, Алекс поимел его...

Я не говорил этого, так сказал Шанс. Я просто перефразирую его слова: «Посмотрите на то, что происходит в Абу-Даби. У UFC есть очень влиятельные инвесторы с Ближнего Востока, которые хотят видеть чемпиона с той части света», – заявил чемпион UFC в среднем весе Исраэль Адесанья.

Напомним, что Ислам Махачев победил Александра Волкановски единогласным решением судей на турнире UFC 284, защитив титул чемпиона в легком весе.

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2 комментария

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Juninho P.
ислам, твой выход
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