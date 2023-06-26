Царукян – о результате боя Махачева и Волкановски: «Был шокирован, когда назвали имя Ислама»

Теги UFC MMA Ислам Махачев Александр Волкановски Арман Царукян Бокс/MMA/UFC

Арман Царукян прокомментировал результат боя между Исламом Махачевым и Алексом Волкановски.

«Бой был очень близким. Ислам – чемпион, поэтому победу отдали ему. Если бы они дрались в полулегком весе, то Алекс бы выиграл.

Но поединок проходил в Австралии. Я был уверен, что судьи отдадут победу Волкановски.

Был шокирован, когда назвали имя Ислама», – сказал боец UFC Арман Царукян.

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4 комментария

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Barca_mania
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все были в шоке
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Мага осторожный
Махачев проиграл, это любому понятно, если только он не из аула
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Нету Нету
много эпизодов Махачев выиграл и контролировал
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уличный иуда
Интервью Махачева: подерусь в Абу Даби, посмотрим кто выиграет, подерусь с Оливейрой, хочу взять 2 титула
Интервью ары: Махачев, Махачев,Махачев,Махачев,Махачев
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