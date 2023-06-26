Царукян – о результате боя Махачева и Волкановски: «Был шокирован, когда назвали имя Ислама»
Арман Царукян прокомментировал результат боя между Исламом Махачевым и Алексом Волкановски.
«Бой был очень близким. Ислам – чемпион, поэтому победу отдали ему. Если бы они дрались в полулегком весе, то Алекс бы выиграл.
Но поединок проходил в Австралии. Я был уверен, что судьи отдадут победу Волкановски.
Был шокирован, когда назвали имя Ислама», – сказал боец UFC Арман Царукян.
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