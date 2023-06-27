Махачев показал, как управляет погрузчиком: «Голоден до работы»
Ислам Махачев показал видео, на котором он управляет погрузчиком.
«Голоден до работы», – подписал видео в соцсетях менеджер чемпиона UFC в легком весе Ислама Махачева Ризван Магомедов.
Напомним, что в последний раз Ислам Махачев дрался в феврале 2023 года, когда победил Алекса Волкановски и защитил пояс чемпиона.
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