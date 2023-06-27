Махачев показал, как управляет погрузчиком: «Голоден до работы»

Теги UFC легкий вес (MMA) Ислам Махачев Александр Волкановски Бокс/MMA/UFC

Ислам Махачев показал видео, на котором он управляет погрузчиком.

«Голоден до работы», – подписал видео в соцсетях менеджер чемпиона UFC в легком весе Ислама Махачева Ризван Магомедов.

Напомним, что в последний раз Ислам Махачев дрался в феврале 2023 года, когда победил Алекса Волкановски и защитил пояс чемпиона.

Царукян – о результате боя Махачева и Волкановски: «Был шокирован, когда назвали имя Ислама»

Арман Царукян: «Я единственный боец дивизиона, способный победить Ислама Махачева»

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий