Хавьер Мендес – о реванше Махачева и Волкановски: «Если UFC организует этот бой, он состоится. Мы ни от чего не уклоняемся»

Теги UFC MMA Хавьер Мендес Ислам Махачев Александр Волкановски Бокс/MMA/UFC

Тренер Ислама Махачева высказался о реванше против Алекса Волкановски.

«Это был тяжелый бой? Да, черт возьми. Был ли он сложнее, чем я думал? Да, черт возьми. Заслужил ли он [Алекс Волкановски] мое полное уважение? Да. Жду ли я реванша, если он состоится? Да, конечно.

Мы ни от чего не уклоняемся. Если UFC организует этот бой, он состоится. Это произойдет по желанию обеих сторон. Они [команда Волкановски] хотят этого, мы хотим этого. Надеюсь, что они [UFC] сделают это грандиозным событием, потому что этот бой доставил бы всем удовольствие», – сказал Хавьер Мендес.

В феврале-2023 Ислам Махачев победил Алекса Волкановски единогласным решением судей. Для этого боя Волкановски перешел в легкий дивизион из полулегкого.

Волкановски доказал: Махачев – уязвимый. Но даже у Хабиба не было такой оппозиции

А Махачев сильнее Хабиба? Как считают сами? И может ли он стать звездой такого же уровня?

Материалы по теме

4 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
artem klishin
опять друг друга по башке бить будут
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
geoo9
Исламу надо менять подготовку делать упор на функционалку, второй раз так может не повезти если его бензобаком с самого начала загонять начнет Алекс
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Katin Dag
Ответ geoo9
Исламу надо менять подготовку делать упор на функционалку, второй раз так может не повезти если его бензобаком с самого начала загонять начнет Алекс
+12 часов к восстановлению достаточно
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
geoo9
Ответ Katin Dag
+12 часов к восстановлению достаточно
Может и так , волку хватило того что было, но он тренируется как Хабиб меняя 4-5 спарринг партнёров , Ислам выживал в последнем раунде
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий