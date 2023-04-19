Хавьер Мендес – о реванше Махачева и Волкановски: «Если UFC организует этот бой, он состоится. Мы ни от чего не уклоняемся»

Тренер Ислама Махачева высказался о реванше против Алекса Волкановски.

«Это был тяжелый бой? Да, черт возьми. Был ли он сложнее, чем я думал? Да, черт возьми. Заслужил ли он [Алекс Волкановски] мое полное уважение? Да. Жду ли я реванша, если он состоится? Да, конечно.

Мы ни от чего не уклоняемся. Если UFC организует этот бой, он состоится. Это произойдет по желанию обеих сторон. Они [команда Волкановски] хотят этого, мы хотим этого. Надеюсь, что они [UFC] сделают это грандиозным событием, потому что этот бой доставил бы всем удовольствие», – сказал .

В феврале-2023 победил единогласным решением судей. Для этого боя Волкановски перешел в легкий дивизион из полулегкого.

Волкановски доказал: Махачев – уязвимый. Но даже у Хабиба не было такой оппозиции

А Махачев сильнее Хабиба? Как считают сами? И может ли он стать звездой такого же уровня?