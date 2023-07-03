Уайт – о возможном бое Маска и Цукерберга: «Возможно, это самый большой поединок в истории»
Дана Уайт заявил, что ежедневно общается с Маском и Цукербергом о возможном бое.
«У нас есть два парня, которые никогда профессионально не дрались, и они находятся в двух совершенно разных весовых категориях. Это будет самый большой бой в истории боевых видов спорта», – сказал президент UFC Дана Уайт.
Также Уайт заявил, что Маск не намерен сбрасывать вес, а Цукерберг не шутит, когда речь идет о бое с Илоном.
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