Уайт – о возможном бое Маска и Цукерберга: «Возможно, это самый большой поединок в истории»

Дана Уайт заявил, что ежедневно общается с Маском и Цукербергом о возможном бое.

«У нас есть два парня, которые никогда профессионально не дрались, и они находятся в двух совершенно разных весовых категориях. Это будет самый большой бой в истории боевых видов спорта», – сказал президент UFC Дана Уайт.

Также Уайт заявил, что Маск не намерен сбрасывать вес, а Цукерберг не шутит, когда речь идет о бое с Илоном.

Бой Маска и Цукерберга может пройти в Колизее. В этом заинтересован министр культуры Италии

Уайт – о поединке Маска и Цукерберга: «Это не фрик-бой, а схватка самых влиятельных людей мира»