Уайт – о возможном бое Маска и Цукерберга: «Возможно, это самый большой поединок в истории»

Теги UFC Дана Уайт Илон Маск Марк Цукерберг Бокс/MMA/UFC

Дана Уайт заявил, что ежедневно общается с Маском и Цукербергом о возможном бое.

«У нас есть два парня, которые никогда профессионально не дрались, и они находятся в двух совершенно разных весовых категориях. Это будет самый большой бой в истории боевых видов спорта», – сказал президент UFC Дана Уайт.

Также Уайт заявил, что Маск не намерен сбрасывать вес, а Цукерберг не шутит, когда речь идет о бое с Илоном.

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4 комментария

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Forza
Обьективно без шансов для Маска. Скорее всего, это тупо закончится быстрым проходом в ноги и победой сабмишеном от джитсера Цукерберга.
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Oleg Where
Ответ Forza
Обьективно без шансов для Маска. Скорее всего, это тупо закончится быстрым проходом в ноги и победой сабмишеном от джитсера Цукерберга.
Вы так смело джитсерам проходы записали в характерные черты :) Цукерберг если на Кавказе лагерь проведет - то мб и сработает.
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Forza
Ответ Oleg Where
Вы так смело джитсерам проходы записали в характерные черты :) Цукерберг если на Кавказе лагерь проведет - то мб и сработает.
Так Маск борьбой или ММА никогда не занимался и старше Цукерберга на 15 лет. Этож не бой двух профессионалов, где можно спорить, сможет ли джитсер перевести соперника в партер.
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