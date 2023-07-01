Аспинэлл о поединке Маска и Цукерберга: «Кто-нибудь действительно хочет увидеть, как эти два ботаника дерутся?»

Том Аспинэлл удивлен интересу к поединку между Илоном Маском и Марком Цукербергом.

«Кто-нибудь действительно хочет увидеть, как эти два ботаника, Цукерберг и Маск, бьются друг с другом?» – заявил пятый номер тяжелого веса UFC Том Аспинэлл.

Бой Маска и Цукерберга может пройти в Колизее. В этом заинтересован министр культуры Италии

Боец UFC Браун – о поединке между Маском и Цукербергом: «Эти ублюдки не будут драться, но если бой состоится, то я посмотрю его и буду блевать»