Аспинэлл о поединке Маска и Цукерберга: «Кто-нибудь действительно хочет увидеть, как эти два ботаника дерутся?»

Теги UFC MMA Том Аспинэлл Илон Маск Марк Цукерберг Бокс/MMA/UFC

Том Аспинэлл удивлен интересу к поединку между Илоном Маском и Марком Цукербергом.

«Кто-нибудь действительно хочет увидеть, как эти два ботаника, Цукерберг и Маск, бьются друг с другом?» – заявил пятый номер тяжелого веса UFC Том Аспинэлл.

Бой Маска и Цукерберга может пройти в Колизее. В этом заинтересован министр культуры Италии

Боец UFC Браун – о поединке между Маском и Цукербергом: «Эти ублюдки не будут драться, но если бой состоится, то я посмотрю его и буду блевать»

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4 комментария

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pam pam
у нас какие только тузики не дерутся во фрик боях, а бои все проводят и проводят
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космонавт на дереве
Этот бой посмотрело бы в тысячу раз больше людей, чем бой Аспинэла с кем угодно, даже чем любой бой ЮФС
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LaffyTaffy
Аспинэлл ты бы видел что в Москве проводит Толик лысый пряник, ты бы вообще офигел
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azimkhodjaev@icloud.com
Мм ну вообще то маск бизнесмен а не ботаник , а цукерберк айтишник )
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