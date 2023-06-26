Уайт – о поединке Маска и Цукерберга: «Это не фрик-бой, а схватка самых влиятельных людей мира»
Дана Уайт высказался о возможном поединке между Илоном Маском и Марком Цукербергом.
«Фрик-бои – это когда парни из ММА лезут в бокс и проигрывают. Мы такое уже видели и знаем, чем это заканчивается.
Но в этом поединке встретятся самые влиятельные и богатые люди мира. Кто победит? Кто такое уже видел? Никто!
Это тот бой, который захочется увидеть абсолютно каждому», – сказал президент UFC Дана Уайт.
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