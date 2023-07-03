Хукер высмеял пояс BMF: «Это немного глупый титул. Окажись он у меня, положил бы его под кровать»

Теги UFC легкий вес (MMA) Дастин Порье Джастин Гейджи Дэн Хукер UFC 291 Бокс/MMA/UFC

Дэн Хукер объяснил, почему считает глупым титул BMF.

«Это немного глупый бой, понимаете, о чем я? В конце концов, мы деремся за призы. Хах, что это на самом деле значит?

Конечно, я бы согласился драться за этот пояс, если бы мне предложили деньги, ведь это цель.

Но иметь титул BMF, повесить его на стену и гордиться им – это не похоже на звание чемпиона мира. Я бы, наверное, положил его под кровать», – сказал легковес UFC Дэн Хукер.

Напомним, что следующий бой за титул BMF состоится в главном событии UFC 291: за пояс подерутся Дастин Порье и Джастин Гейджи.

Хукер – о видео, в котором Хасбик бьет кошку: «Давайте разрушим карьеру этой #####»

Хукер готов отвечать за слова о Махачеве: «Уверен, что UFC меня накажет»

 

Материалы по теме

3 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
уличный иуда
Но даже его у тебя не окажется
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
jwbmwbqvih
А простой пояс юфс похож на звание чемпиона мира?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Перстень Уэстбрука
Хукер похоже попал в плохую компанию, за последнее время много дичи
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий