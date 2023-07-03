Хукер высмеял пояс BMF: «Это немного глупый титул. Окажись он у меня, положил бы его под кровать»
Дэн Хукер объяснил, почему считает глупым титул BMF.
«Это немного глупый бой, понимаете, о чем я? В конце концов, мы деремся за призы. Хах, что это на самом деле значит?
Конечно, я бы согласился драться за этот пояс, если бы мне предложили деньги, ведь это цель.
Но иметь титул BMF, повесить его на стену и гордиться им – это не похоже на звание чемпиона мира. Я бы, наверное, положил его под кровать», – сказал легковес UFC Дэн Хукер.
Напомним, что следующий бой за титул BMF состоится в главном событии UFC 291: за пояс подерутся Дастин Порье и Джастин Гейджи.
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