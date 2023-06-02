Гейджи – о реванше с Порье: «5 лет назад я дрался как идиот, сейчас готовлюсь к 25 минутам ада»

Теги UFC легкий вес (MMA) Дастин Порье Майкл Чендлер Джастин Гейджи Чарльз Оливейра Рафаэль Физиев Бокс/MMA/UFC

Джастин Гейджи поделился ожиданиями от грядущего боя с Дастином Порье.

«Первый бой был пять лет назад, так что не думаю, что он имеет значение. Как я говорил ранее, тогда я дрался как идиот, но в этом и заключается сложность ММА: каждый бой проходит по-разному.

Я дрался с Оливейрой как идиот, это было двумя боями ранее, но с Физиевым я бился идеально. А до Оливейры я отлично дрался с Чендлером.

Каждый бой – это разные обстоятельства, разное время. 30 июля у нас будут 25 минут, и это все, что имеет значение. Не знаю, что произойдет.

Я готовлюсь к 25 минутам ада, потому что я знаю, что дерусь с псом. Я знаю, что никогда не изменю себе, и Дастин это тоже знает», – сказал Джастин Гейджи.

Бой между Дастином Порье и Джастином Гейджи возглавит турнир UFC 291, который пройдет в ночь на 30 июля в Солт-Лейк-Сити (Юта). Победитель боя станет обладателем пояса BMF.

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