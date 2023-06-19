Царукян – о бое Порье и Гейджи: «Они убьют друг друга»

Теги UFC легкий вес (MMA) Дастин Порье Джастин Гейджи Арман Царукян Бокс/MMA/UFC

Арман Царукян считает, что Дастин Порье – фаворит боя против Джастина Гейджи.

«Порье и Гейджи убьют друг друга. После этого боя им потребуется отдых, возможно, полгода. Потому что они оба любят драться в стойке.

Думаю, они не будут пытаться бороться или показать какие-то интересные навыки. Они просто любят бить друг друга, показывать шоу, им плевать на себя.

Победить должен Порье. Он лучше как боксер. Если Гейджи попробует перевести Дастина вниз, это может сработать, он может победить.

Но если он будет боксировать, то победит Дастин, его бокс намного лучше, хороший ударник и левша. Чувствую, что Порье победит», – сказал легковес UFC Арман Царукян.

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