Завуров сообщил, что Махачев подерется на UFC 294: «По сопернику непонятно, потому что Оливейра проехался по Дариушу»

Теги UFC легкий вес (MMA) Дастин Порье Шамиль Завуров Джастин Гейджи Ислам Махачев Чарльз Оливейра Бенеил Дариуш Бокс/MMA/UFC

Шамиль Завуров заявил, что Ислам Махачев подерется в октябре 2023 года.

«Вот будет турнир в Абу-Даби. Я думаю, что Ислам будет там драться. По соперника непонятно. Думали, Дариуш выиграет у Оливейры, а Чарльз проехался по нему.

Видели интервью Даны Уайта, он хочет сделать реванш. Не знаю, может, будет реванш с Оливейрой. Может, Гейджи и Порье подерутся и покажут интересный бой, и победитель подерется с Исламом», – сказал Шамиль Завуров.

Ислам Махачев: «Уверен, что могу стать чемпионом в двух категориях. Я могу победить... забыл имя... Эдвардса»

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3 комментария

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Вася Енотов
Реванш с Грином?
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Andrey Ivanov
Ответ Вася Енотов
Реванш с Грином?
Шейхи будут визжать от восторга,а Махачев может сразу попросить 1 место в рейтинге🤣
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Максон121
Ну куда уж без идиотских шуточек на ветке.Любому,кто хоть немного понимает в вопросе очевидно,что планировался бой с Дариушем или реванш с Волком.А тут Оливейра,который катком прошёлся по Бениилу незапланированно влез.И по которому Махачев в свою очередь прошёлся тем же катком,так что реванш он не сильно заслужил,по факту
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