Завуров сообщил, что Махачев подерется на UFC 294: «По сопернику непонятно, потому что Оливейра проехался по Дариушу»
Шамиль Завуров заявил, что Ислам Махачев подерется в октябре 2023 года.
«Вот будет турнир в Абу-Даби. Я думаю, что Ислам будет там драться. По соперника непонятно. Думали, Дариуш выиграет у Оливейры, а Чарльз проехался по нему.
Видели интервью Даны Уайта, он хочет сделать реванш. Не знаю, может, будет реванш с Оливейрой. Может, Гейджи и Порье подерутся и покажут интересный бой, и победитель подерется с Исламом», – сказал Шамиль Завуров.
Ислам Махачев: «Уверен, что могу стать чемпионом в двух категориях. Я могу победить... забыл имя... Эдвардса»
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