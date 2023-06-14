Завуров сообщил, что Махачев подерется на UFC 294: «По сопернику непонятно, потому что Оливейра проехался по Дариушу»

Шамиль Завуров заявил, что Ислам Махачев подерется в октябре 2023 года.

«Вот будет турнир в Абу-Даби. Я думаю, что Ислам будет там драться. По соперника непонятно. Думали, выиграет у , а Чарльз проехался по нему.

Видели интервью Даны Уайта, он хочет сделать реванш. Не знаю, может, будет реванш с Оливейрой. Может, Гейджи и подерутся и покажут интересный бой, и победитель подерется с Исламом», – сказал .

Ислам Махачев: «Уверен, что могу стать чемпионом в двух категориях. Я могу победить... забыл имя... Эдвардса»