Хукер готов отвечать за слова о Махачеве: «Уверен, что UFC меня накажет»

Легковес UFC Дэн Хукер готов к наказанию за обвинения в адрес .

Напомним, что на турнире UFC 284 Махачев защитил титул в легком весе, победив .

После этого поединка одноклубник Волкановски Дэн Хукер обвинил Махачева в нарушении правил USADA.

«UFC не волнует, USADA не волнует. Вы же не думаете, что я парень, который просто болтает? Мне все равно.

Вы думаете, я не знаю, что за мои слова будут последствия? Вы думаете, что я не буду наказан за свои слова? Мне просто все равно.

Думаю ли я, что UFC собирается наказать меня каким-то образом? Да, я уверен, что накажут. Да ну на хрен?» – сказал Хукер.

Махачев – об обвинениях Хукера: «Я бы мог создать ему проблемы. Это несерьезный поступок»

Атлетическая комиссия Австралии: «Волкановски и Хукер не подавали заявлений в отношении Махачева»