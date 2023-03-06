Хукер готов отвечать за слова о Махачеве: «Уверен, что UFC меня накажет»

Теги допинг UFC легкий вес (MMA) Ислам Махачев Дэн Хукер Александр Волкановски Бокс/MMA/UFC

Легковес UFC Дэн Хукер готов к наказанию за обвинения в адрес Ислама Махачева.

Напомним, что на турнире UFC 284 Махачев защитил титул в легком весе, победив Алекса Волкановски.

После этого поединка одноклубник Волкановски Дэн Хукер обвинил Махачева в нарушении правил USADA.

«UFC не волнует, USADA не волнует. Вы же не думаете, что я парень, который просто болтает? Мне все равно.

Вы думаете, я не знаю, что за мои слова будут последствия? Вы думаете, что я не буду наказан за свои слова? Мне просто все равно.

Думаю ли я, что UFC собирается наказать меня каким-то образом? Да, я уверен, что накажут. Да ну на хрен?» – сказал Хукер.

Махачев – об обвинениях Хукера: «Я бы мог создать ему проблемы. Это несерьезный поступок»

Атлетическая комиссия Австралии: «Волкановски и Хукер не подавали заявлений в отношении Махачева»

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3 комментария

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Abraham
Хукер не совсем понял как работает «трэшток»
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Oleg Where
"Вы же не думаете, что я парень, который просто болтает?"

=)))
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градус ненависти
Махачев его засудит и будет прав
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