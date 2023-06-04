Петр Ян рассказал, что мог бойкотировать бой с О’Мэлли из-за песни: «Сказал, если не поставят ее, то вообще не выйду»

Теги легчайший вес UFC Петр Ян Шон О'Мэлли Бокс/MMA/UFC

Петр Ян рассказал, что хотел бойкотировать бой с Шоном О’Мэлли.

Ян хотел, чтобы под его выход поставили песню группы Drummatix «Бойцовская тропа»

«Я пишу менеджеру своему, говорю: «Поставь эту песню». Он мне говорит, что уже нельзя. «Если не поставишь, я вообще не выйду». Они быстро решили.

Песня хорошая, не знаю, насколько ее глобально слушают, но многим понравилось», – сказал бывший чемпион UFC Петр Ян.

Петр Ян сходил на концерт Басты в Екатеринбурге: «15,5 тысяч человек»

Марлон Вера: «Я хочу драться. Мне сказали, что Ян не хочет возвращаться до декабря, черт возьми!»

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4 комментария

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Dart_Yoda
Мусор у Пети в голове. Вместо того, чтобы о предстоящем бое думать, он о музыке переживает.
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Вася Енотов
Да, сейчас прям самое время из-за песни выпендриваться)
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Друг Джордана
Согласен с комментаторами про настрой. Такое чувство, что Петр охладел у боям.

Даже сложно представить, что он сможет снова на серию побед выйти. Уже кажется, что проведет 1-2 боя, да уйдет в другую лигу, где на вялом будет денюжку зарабатывать.
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