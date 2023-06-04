Петр Ян рассказал, что мог бойкотировать бой с О’Мэлли из-за песни: «Сказал, если не поставят ее, то вообще не выйду»
Петр Ян рассказал, что хотел бойкотировать бой с Шоном О’Мэлли.
Ян хотел, чтобы под его выход поставили песню группы Drummatix «Бойцовская тропа»
«Я пишу менеджеру своему, говорю: «Поставь эту песню». Он мне говорит, что уже нельзя. «Если не поставишь, я вообще не выйду». Они быстро решили.
Песня хорошая, не знаю, насколько ее глобально слушают, но многим понравилось», – сказал бывший чемпион UFC Петр Ян.
Петр Ян сходил на концерт Басты в Екатеринбурге: «15,5 тысяч человек»
Марлон Вера: «Я хочу драться. Мне сказали, что Ян не хочет возвращаться до декабря, черт возьми!»
Даже сложно представить, что он сможет снова на серию побед выйти. Уже кажется, что проведет 1-2 боя, да уйдет в другую лигу, где на вялом будет денюжку зарабатывать.