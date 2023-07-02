Мохаммед Хейбати победил Аловсета Мамиева на Hardcore MMA. Чурчаев не вышел на бой

На турнире в Москве в главном событии Мохаммед «Персидский дагестанец» Хейбати единогласным решением судей победил Аловсета Мамиева, который вышел на коротком уведомлении вместо Шовхала Чурчаева.

Ранее Чурчаев не пришел на церемонию взвешивания. Во время турнира он вышел в октагон и вызвал Хейбати, но покинул стадион перед самим боем.

Хейбати прервал серию из трех поражений.

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