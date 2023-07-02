Мохаммед Хейбати победил Аловсета Мамиева на Hardcore MMA. Чурчаев не вышел на бой

Теги MMA Hardcore FC Мохаммед Хейбати Шовхал Чурчаев Бокс/MMA/UFC

На турнире Hardcore FC в Москве в главном событии Мохаммед «Персидский дагестанец» Хейбати единогласным решением судей победил Аловсета Мамиева, который вышел на коротком уведомлении вместо Шовхала Чурчаева.

Ранее Чурчаев не пришел на церемонию взвешивания. Во время турнира он вышел в октагон и вызвал Хейбати, но покинул стадион перед самим боем.

Хейбати прервал серию из трех поражений.

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8 комментариев

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ЛТМ
Ему дали возможность выйти с преимуществом в весе, мейн ивент, смотрели сотни тысяч людей, в вк только было около 200к зрителей и чел сливается за 5 минут... Это не боец, это не мужчина, нет духа, нет характера, нет людского. Это просто понторез богатого папеньки окруженный торпедами, шестёрками, поддакивалами который думает, что он может делать всё что ему вздумается. Надеюсь, что у этого туловища никогда больше не будет боёв, и ни одна лига его к себе не возьмёт, так как он непорядочный боец и человек.
+14
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Рашпель793
Мамиев - мужик!
+7
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Aibek Mak
Я не могу поверить что Шовхал настолько напуган что был готов делать все что угодно чтобы сорвать уже сорванный бой))))) Мамиев настоящий мужик! Перс сделал то что обещал- он вышел на бой не важно с кем но он вышел
+7
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h9zbx6jdsd
Оба мужчины и войны
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Буд Собой
💪
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Рашпель793
Ответ Эрнандес Эрнандес
А Ушелхал?
А он Сливхал )) Даже интересно, какую отмазку придумает ))
+2
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Эрнандес Эрнандес
Ответ Рашпель793
Мамиев - мужик!
А Ушелхал?
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Альф Третий
Ответ Буд Собой
💪
Хаха, спасибо за силушку, но я пока еще в процессе набора мышечной массы. Продолжай следить за Hardcore MMA, может быть однажды и я вызову уважаемого Хейбати на поединок! 💪😄
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