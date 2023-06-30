Шовхал Чурчаев не пришел на взвешивание перед поединком с Персидским Дагестанцем. Бой отменен
Бой между Шовхалом Чурчаевым и Персидским Дагестанцем отменен.
«Лига до последнего предпринимала все усилия, чтобы этот бой состоялся, но Шовхал Чурчаев не появился на взвешивании. По данным его команды, его вес составляет более 80 кг.
Команда отказалась от выхода на бой без предоставления каких-либо медицинских обоснований и документов. Мохаммед Хейбати полностью готов и показал необходимый вес, проявив спортивную дисциплину и профессионализм.
На данный момент лигой прорабатываются варианты замены для Мохаммеда», – говорится в заявлении Hardcore FC.
Турнир пройдет 1 июля в Москве.
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