Шовхал Чурчаев не пришел на взвешивание перед поединком с Персидским Дагестанцем. Бой отменен

Теги Hardcore FC Мохаммед Хейбати Шовхал Чурчаев HFC MMA Перс - Шовхал Бокс/MMA/UFC

Бой между Шовхалом Чурчаевым и Персидским Дагестанцем отменен.

«Лига до последнего предпринимала все усилия, чтобы этот бой состоялся, но Шовхал Чурчаев не появился на взвешивании. По данным его команды, его вес составляет более 80 кг.

Команда отказалась от выхода на бой без предоставления каких-либо медицинских обоснований и документов. Мохаммед Хейбати полностью готов и показал необходимый вес, проявив спортивную дисциплину и профессионализм.

На данный момент лигой прорабатываются варианты замены для Мохаммеда», – говорится в заявлении Hardcore FC.

Турнир пройдет 1 июля в Москве.

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11 комментариев

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Moddard
Перс-то реально прав оказался, Шовхал без толпы друзей за спиной банально испугался один на один все в октагоне решил и показал такой перевес, что выглядит так, будто он вообще не собирался выходить изначально, там перевес под десяток.

Зато на конференциях с ручным Якубовым за спиной такой гангстер был, хехе
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+15
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Super Bock
Воздухан шерстяной
+13
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Адам Нинуху
болтовать наверное пошёл куда то не захотел никого уронять
+7
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+7
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Azret09
Перс вполне адекватный человек, по сравнению с Шовхалом. Оскорблял, нападал/давил, пугал толпой, угрожал ему и его семье, но в итоге слился с боя как крыса.
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Просто Космос
В их весе монгол чемпион или Беркова?
Просто за совсем уж посредственным цирком не слежу. Только топ цирк - только UFC!
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RAMIK
Пора закрывать это шоу. И вернуть билеты всем, кто хотел именно на этот бой.
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Костя Кот
болтовать хочу, болтовать
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Арни Терминатор
понты не помогли)))
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Puki
А в каком они весе собирались драться?
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Abid_88
Толя, че там по билетами за 30к?
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уличный иуда
Чертхал в своем стиле
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