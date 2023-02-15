Хейбати отреагировал на анонс боя с Касымбаем: «Я озвучил гонорар, который хочу за этот реванш»

На днях появилась информация о том, что в марте в рамках турнира лиги Hardcore в Казахстане пройдёт реванш между Муратбеком Касымбаем и Мохаммедом Хейбати.

Хейбати на своей странице в социальных сетях озвучил свою позицию по поводу данного анонса:

«Многие организации хотят этот бой, Hardcore тоже хочет. Я в Fight Night озвучили гонорар, который хочу за этот реванш. Сейчас посмотрим, кто сможет предложит эти деньги, а там решим, где будет этот бой»

В свое время Мохаммед озвучивал желаемую сумму гонорара в 8 миллионов рублей.

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