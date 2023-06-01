Чурчаев про Касымбая: «Муратбек – хороший боец, но не моего уровня»

Теги MMA Sports.ru - Казахстан Муратбек Касымбай Шовхал Чурчаев Спорт Казахстана

Звезда ПОПММА России Шовкал Чурчаев высказался про Муратбека Касымбая:

«Муратбек – хороший боец, но при всем уважении, он боец не моего уровня. Я докажу это»

После своей победы на турнире HARDCORE Муратбек заявил о желании подраться с Шовкалом, но что получил согласие от российского бойца.

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