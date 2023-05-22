Физиев обратился к бойцам поп-ММА: «Можете газовать на меня теперь»

Боец UFC Рафаэль Физиев, высказался по поводу того, почувствовал ли он разницу между обычным ММА и поп-ММА на турнире Hardcore MMA в Алматы.

«Сейчас я скажу что-нибудь, потом начнется… Нет, ну разница чувствуется. Поэтому бойцы поп-ММА, можете газовать на меня теперь. Прыгнул на меня кто-то? Нет-нет, не надо, ты чего. Я бы убежал отсюда. Я заявление сразу напишу, если на меня кто-нибудь прыгнет. В Казахстане? Да я только прилетел сюда. Пробуду тут еще пару дней», – заявил Физиев.

Турнир Hardcore MMA прошел 19 мая в Алматы.

Бросил ММА, был отчислен из универа из-за пропусков, а теперь рвется на Олимпиаду. История 19-летнего Санжара Ташкенбая

У казахстанских боксеров рекордные призовые на ЧМ: получили премии на уровне олимпийских чемпионов, а двум спортсменам подарили квартиры

Новый соперник Жумагулова – Фелипе Бунес: дрался в Казахстане в карде с Резниковым, выиграл пояс американской лиги, тренируется с Сехудо