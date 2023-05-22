Физиев обратился к бойцам поп-ММА: «Можете газовать на меня теперь»

Теги MMA Sports.ru - Казахстан Рафаэль Физиев Hardcore FC Спорт Казахстана

Боец UFC Рафаэль Физиев, высказался по поводу того, почувствовал ли он разницу между обычным ММА и поп-ММА на турнире Hardcore MMA в Алматы.

«Сейчас я скажу что-нибудь, потом начнется… Нет, ну разница чувствуется. Поэтому бойцы поп-ММА, можете газовать на меня теперь. Прыгнул на меня кто-то? Нет-нет, не надо, ты чего. Я бы убежал отсюда. Я заявление сразу напишу, если на меня кто-нибудь прыгнет. В Казахстане? Да я только прилетел сюда. Пробуду тут еще пару дней», – заявил Физиев.

Турнир Hardcore MMA прошел 19 мая в Алматы. 

Бросил ММА, был отчислен из универа из-за пропусков, а теперь рвется на Олимпиаду. История 19-летнего Санжара Ташкенбая

У казахстанских боксеров рекордные призовые на ЧМ: получили премии на уровне олимпийских чемпионов, а двум спортсменам подарили квартиры

Новый соперник Жумагулова – Фелипе Бунес: дрался в Казахстане в карде с Резниковым, выиграл пояс американской лиги, тренируется с Сехудо

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий