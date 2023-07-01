Виталий Минаков – о поп-MMA: «Помойка. Зачем нужен спорт, если он воспитывает моральных уродов?»

Теги MMA Виталий Минаков Поп ММА Бокс/MMA/UFC

Виталий Минаков заявил, что не будет выступать в поп-ММА.

«Я считаю себя спортсменом, поэтому такие варианты не рассматриваю. Я дерусь с профессиональными бойцами, а не с блогерами. Вячеслав Дацик, безусловно, спортсмен. Но он выбрал себе такую стезю. Пускай выступает.

На мой взгляд, организация, где на пресс-конференциях ругаются матом или плюются – помойка. Кому нужна демонстрация самых низменных человеческих качеств? Дети же берут с них пример. И это, конечно, печально. Ведь сейчас телевидение – зеркальное отражение нашего общества.

Зачем нужен спорт, если он воспитывает моральных уродов? Простите, но это мое мнение. Не говорю за всех. Однако вся эта грязь, все, что они несут… Понятно, бойцы не всегда на самом деле так думают, просто руководство требует именно этого.

Сам поединок никому не нужен. Важно только то, что вокруг него. И это очень печально, поскольку интересен именно грамотный правильный трэшток. А здесь идет просто выливание помоев друг на друга», – заявил экс-чемпион Bellator Виталий Минаков.

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3 комментария

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Монсеньор Мартинес
Все по делу
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LaLkA911 #npoct
Никогда эту помойку не смотрел и не буду...
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SEVEN_
В мма и без поп грязи хватает, только то что в пок откровенные фрики выходят, но это уже на любителя.
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