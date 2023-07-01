Никита Джигурда: «Жена не пускает в октагон. Подраться с Пригожиным? Он трус»

Теги MMA Виталий Милонов Никита Джигурда Поп ММА Бокс/MMA/UFC

Никита Джигурда признался, что жена запрещает ему драться в MMA.

«Жена не пускает в октагон. В боях со Шпаком и Бари Алибасовым-младшим я по лицу получил, сколько не получал за всю жизнь. Я шел доказать, что не боюсь, что могу выходить с теми, кто моложе, тяжелее и опытнее меня.

Мне периодически звонят и предлагают биться с молодыми. Мне предлагали с братом Дани Милохина. Мы встретились. Он хороший парень. Я люблю Даню и был противником этого боя. Тогда я сказал, что нужен персонаж, к которому антипатия и нужно рубиться по полной программе. 

Подраться с Пригожиным? Он трус. Йося, давай порадуем людей. Сильно бить не буду», – заявил актер Никита Джигурда.

Напомним, что в октябре 2021 года 60-летний Никита Джигурда победил в поединке по правилам ММА депутата Виталия Милонова.

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4 комментария

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Костя Кот
как насчёт Евгения Викторовича?
+14
0
+14
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Ryan T.
Ответ Крыс Пол
За трусливый недомятеж Никита жестко нокаутирует лысого
Там другой лысый.
Ну да ладно )
+3
0
+3
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