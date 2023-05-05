Федор Емельяненко о поп-ММА: «Плохо, что это получило распространение в нашей стране»

Теги MMA Федор Емельяненко Поп ММА Бокс/MMA/UFC

Федор Емельяненко раскритиковал развлекательные поединки по ММА.

«То, что вы называете «поп-ММА» – это, на мой взгляд, совсем далеко от ММА. Как правило, там проводятся бои по боксу. И жаль, что не мастерством привлекают к себе внимание.

Как правило, это негативные высказывания скандальных личностей, блогеров, актеров, несостоявшихся спортсменов. Конечно, плохо, что это получило большое распространение в нашей стране», – заявил президент Союза ММА России Федор Емельяненко.

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22 комментария

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Максим Гергард
А чем его последние 5 лет карьеры отличаются от поп ММА,просто обычная рубка до нокаута была, примерно тоже самое что и там
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Саламбек Алаев
Т.е когда ты в цирковом шоу с трёх метровым корейцем участвовал ( будучи топ 1 тяжем в мире ) , это не поп мма ?))
+26
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Kanan Jarrus
плохо, что ты жадный депутат и содействовал коррупции жены
+27
-12
+15
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Костя Кот
ну при всем уважении, на федора последние годы смотреть тоже невозможно было, нокауты от джебов, и тд. каждый делает бабки как может.
+8
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jwbmwbqvih
Ответ Саламбек Алаев
Т.е когда ты в цирковом шоу с трёх метровым корейцем участвовал ( будучи топ 1 тяжем в мире ) , это не поп мма ?))
Как минимум,когда он бился,все это только зарождалось. Развилось до таких масштабов,которые имеем сейчас. И было бы глупо возвращаться туда,откуда это все началось.
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DrDro
Ответ AlistarOvereem
На самом деле Pride в котором выступал Федор был самым настоящим поп-мма, по сравнению с нынешним UFC, где спортивные навыки главное составляющее. В том Pride выступали бывшие рестлеры, как раз несостоявшиеся спортсмены и главное фрики Зулузиньо и этот огромный кореец. Зулузиньо это же боец даже не уровень нынешнего поп-мма. Помню, с дедом смотрел бои Федора, он говорил «спорта здесь нет, так бить нельзя», потом включал бокс Антонио Барреры и говорил «вот как надо». Я к тому, что Федор выступая в мма не получал одобрения от старшего поколения, которые за спорт считали только классику, а теперь сам регулярно судит «это хорошо/это плохо». Я не сторонник этого спортивного движения (поп-мма), но если есть зритель, значит оно того стоит.
Слишком односторонний взгляд.
Те же бои с Крокопом, Ногейрой давно стали классикой ММА. Ни разу не поп.
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Бек Кыргыз
Ответ zdr7qy9vq9
Скоро увидим бой Пёдора в стрингах и Олега Монгола
Кто ты, кто он?
+4
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Dmitry Shaolin
Ответ AlistarOvereem
На самом деле Pride в котором выступал Федор был самым настоящим поп-мма, по сравнению с нынешним UFC, где спортивные навыки главное составляющее. В том Pride выступали бывшие рестлеры, как раз несостоявшиеся спортсмены и главное фрики Зулузиньо и этот огромный кореец. Зулузиньо это же боец даже не уровень нынешнего поп-мма. Помню, с дедом смотрел бои Федора, он говорил «спорта здесь нет, так бить нельзя», потом включал бокс Антонио Барреры и говорил «вот как надо». Я к тому, что Федор выступая в мма не получал одобрения от старшего поколения, которые за спорт считали только классику, а теперь сам регулярно судит «это хорошо/это плохо». Я не сторонник этого спортивного движения (поп-мма), но если есть зритель, значит оно того стоит.
Такую чушь брякнул
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Kanan Jarrus
Ответ Саламбек Алаев
Т.е когда ты в цирковом шоу с трёх метровым корейцем участвовал ( будучи топ 1 тяжем в мире ) , это не поп мма ?))
а как же трехтонный людоед зулузиньо?
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bad_bear
Ответ AlistarOvereem
На самом деле Pride в котором выступал Федор был самым настоящим поп-мма, по сравнению с нынешним UFC, где спортивные навыки главное составляющее. В том Pride выступали бывшие рестлеры, как раз несостоявшиеся спортсмены и главное фрики Зулузиньо и этот огромный кореец. Зулузиньо это же боец даже не уровень нынешнего поп-мма. Помню, с дедом смотрел бои Федора, он говорил «спорта здесь нет, так бить нельзя», потом включал бокс Антонио Барреры и говорил «вот как надо». Я к тому, что Федор выступая в мма не получал одобрения от старшего поколения, которые за спорт считали только классику, а теперь сам регулярно судит «это хорошо/это плохо». Я не сторонник этого спортивного движения (поп-мма), но если есть зритель, значит оно того стоит.
может бокс Антонио Бандераса? 🤔😱
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Vitalii-Just
Поп ММА??? Скоро вообще реслингом назовут...))))
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Евгений Лифшиц
в самом поп мма ничего ужасного нет, делают деньги на низкопробном контенте, такое в нашей стране не первый год, да и не только у нас. а вот причина этого очень тревожная. общество стремительно быдлеет. и до войны тенденции были пугающие - сейчас все в разы хуже
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Ramisik
А чем обычное ММА отличается от поп?? Суть то одинаковая - полуголые мужики лупят друг друга на потеху толпе. Хлеба и зрелищ.
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Dmitry Shaolin
Согласен с ним, поп мма - это стук по дну.
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микро
поп ММА пусть будет и межиалига пусть будет, в любом случае это все спорт.
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PsichoEscape
А пятидесятилетний дяденька в клетке привлекает внимание своим мастерством? Сам же участвует в фрик-боях. И бои эти не благотворительные, а коммерческие.
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RAMIK
Так ты сам это и допустил Федор. Ты главный человек в истории нашего ММА. Почему ты позволил этому произойти в самом начале? Почему ты молчал? А теперь поздно уже бить боржоми.
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