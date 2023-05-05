Федор Емельяненко о поп-ММА: «Плохо, что это получило распространение в нашей стране»

Федор Емельяненко раскритиковал развлекательные поединки по ММА.

«То, что вы называете «поп-ММА» – это, на мой взгляд, совсем далеко от ММА. Как правило, там проводятся бои по боксу. И жаль, что не мастерством привлекают к себе внимание.

Как правило, это негативные высказывания скандальных личностей, блогеров, актеров, несостоявшихся спортсменов. Конечно, плохо, что это получило большое распространение в нашей стране», – заявил президент Союза ММА России Федор Емельяненко.

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