Нурлан Сабуров – о поединке с Джиганом: «Предлагали бой за 10 миллионов, но мне не интересно»

Теги MMA Джиган Поп ММА Бокс/MMA/UFC

Нурлан Сабуров заявил, что отказался от поединка с Джиганом.

«Бой с Джиганом? Мне не интересно. Предлагали бой. Да, за 10 миллионов. Я занимался боксом семь лет в Степногорске, с первого по седьмой класс, потом бросил. Я ездил на соревнования, подавал надежды. Меня хотели забрать в интернат для одаренных в спорте детей, который находится в Астане. Я тренировался там с будущими олимпийскими призерами.

В 13 лет у меня появились проблемы со здоровьем – с зубами. И по каким-то медицинским показаниям я не смог попасть на чемпионат Казахстана. Все, после этого момента не было мотивации заниматься», – признался комик Нурлан Сабуров.

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1 комментарий

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Валдис Пельш
диагноз свой не знает, съехал, исходя последнего абзаца
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