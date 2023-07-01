Виталий Минаков: «У меня хороший контракт с Bellator, но выступать не получается, так как не могу выехать в США»

Теги MMA Bellator Виталий Минаков Бокс/MMA/UFC

Виталий Минаков признался, что близок к завершению карьеры.

«На протяжении последних десяти лет я сталкивался с какими-то не зависящими от меня, как атлета, обстоятельствами: то с контрактом с Bellator, то с американской визой.

У меня хороший контракт с Bellator, но выступать, к сожалению, не получается, так как не могу выехать в США. Ну и бог с ним, в России есть и свои промоушены. Кроме того, сегодня я параллельно занимаюсь другой работой, которая теперь уже стала основной. Не секрет: я близок к завершению карьеры», – заявил экс-чемпион Bellator Виталий Минаков.

Виталий Минаков: «Я определенно буду продолжать карьеру»

Виталий Минаков: «Если не получу американскую визу, то, скорее всего, завершу карьеру»

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