Баста: «Сабуров – машина, он убьет Джигана»

Рэп-исполнитель Баста рассказал о совместных тренировках по боксу с Нурланом Сабуровым и дал прогноз на потенциальный бой юмориста с рэпером Джиганом.

«Сабуров убил бы его. Он – машина. Мы много раз тренировались вместе. У нас был один тренер – Коля Токарев. Я прихожу в зал, с какими весами, как он все это делает, просто машина. Нурлан – мотиватор для всех. Как он работает, какая техника, физические данные... Просто убийца», – сказал Вакуленко в интервью на YouTube-канале Gazgolder.

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