Боец UFC Браун – о поединке между Маском и Цукербергом: «Эти ублюдки не будут драться, но если бой состоится, то я посмотрю его и буду блевать»

Боец UFC Мэтт Браун уверен, что бой между Илоном Маском и Марком Цукербергом не состоится.

«Они не собираются драться. Эти ублюдки просто не будут драться. Мы говорим о них прямо сейчас, соцсети бесконечно обсуждают этот бой. Все забывают о дерьме, которое эти парни делали в своей жизни. Я даже не знаю, что именно, но прекрасно вижу, сколько у них ненавистников.

Это гребанный пиар. Я прошу сообщество ММА быть умнее.

Если они будут драться, то я посмотрю бой, как и все. Но знайте, что мы будем блевать от этого зрелища. Мы будем ненавидеть себя за это», – заявил боец UFC Мэтт Браун.

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