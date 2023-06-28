Боец UFC Браун – о поединке между Маском и Цукербергом: «Эти ублюдки не будут драться, но если бой состоится, то я посмотрю его и буду блевать»
Боец UFC Мэтт Браун уверен, что бой между Илоном Маском и Марком Цукербергом не состоится.
«Они не собираются драться. Эти ублюдки просто не будут драться. Мы говорим о них прямо сейчас, соцсети бесконечно обсуждают этот бой. Все забывают о дерьме, которое эти парни делали в своей жизни. Я даже не знаю, что именно, но прекрасно вижу, сколько у них ненавистников.
Это гребанный пиар. Я прошу сообщество ММА быть умнее.
Если они будут драться, то я посмотрю бой, как и все. Но знайте, что мы будем блевать от этого зрелища. Мы будем ненавидеть себя за это», – заявил боец UFC Мэтт Браун.
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"Я прошу сообщество ММА быть умнее."
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Быть умнее и судить людей не зная что такого они сделали? Логично, логично...
Они разве не такие же фрики в мире ММА, как условный Джигурда или «я хер знает кто там ещё есть»?
Ок, форма Марка лично мне понравилась, выглядит классно, плюс BJJ, но недавно был бой Крона Грейси и даже на него с его одним bjj, без слёз смотреть было невозможно, а тут миллиардер любитель, чьи навыки явно переоценены.
Макс же вообще рыхлый мужик за 50.
Мало того что бой будет откровенным говнищем, а его раскрутка позорищем для одних из самых умных (если так корректно выразиться) людей, так и ещё вместо того что бы делать что то полезное, они будут потными обниматься в партере.
Не, я лично рад был бы, если бы вместо войн, лидеры своих стран просто раз на раз выскакивали бы и конфликты решались, но тут то печь не об этом.
Минусуйте сколько хотите, но я считаю что это дичь какая то.