Илон Маск провел тренировку с обладателем черного пояса по джиу-джитсу

Илон Маск провел тренировку по MMA с блогером Лексом Фридманом.

«Мы потренировались с Илоном Маском несколько часов. Я невероятно впечатлен его силой, мощью, мастерской работой ног и умениями в партере. Это было эпично. Очень вдохновляет то, что Илон и Марк публично продвигают боевые искусства, но я считаю, что им лучше продолжать заниматься на тренировках, а не драться в октагоне», – написал в соцсетях Лекс Фридман.

Лекс Фридман – ученый и популярный видеоблогер, специализирующийся на компьютерных технологиях и искусственном интеллекте. Он также увлекается единоборствами и обладает черным поясом по джиу-джитсу.

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