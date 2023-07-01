Стерлинг – об отказе Сехудо драться с Верой: «Маленький нагибатор уже не нагибатор? Буду называть его мелким грязным хорьком»

Теги UFC MMA Генри Сехудо Алджамейн Стерлинг Марлон Вера Бокс/MMA/UFC

Алджамейн Стерлинг раскритиковал Генри Сехудо из-за снятия с поединка против Марлона Веры.

«Эй, народ, вы помните, как Сехудо писал Дане Уайту, что я маленький ссыкун и не хочу драться с О’Мэлли, а он готов принять бой? Забавно, ведь оказывается, что все наоборот.

Этот маленький нагибатор уже не нагибатор? Теперь я буду называть его мелким грязным хорьком. Ты выставляешь себя клоуном, пытаясь казаться тем, кем не являешься», – заявил чемпион UFC в легчайшем весе Алджамейн Стерлинг.

Напомним, что Генри Сехудо снялся с поединка против Марлона Веры из-за травмы правого плеча. Бой должен был пройти 19 августа в Бостоне (США).

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3 комментария

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SGambler
Что за кринж перевод? Что за nagibator, так и сказал? Он назвал его "little savage", это можно перевести как "маленький дикарь".
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