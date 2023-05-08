Дмитрий Бикрев: «Сехудо разочаровал меня, а Стерлинг – красавец»

Теги UFC MMA Генри Сехудо Алджамейн Стерлинг Дмитрий Бикрев Стерлинг - Сехудо Бокс/MMA/UFC

Дмитрий Бикрев поделился впечатлениями от боя между Стерлингом и Сехудо.

«Сехудо меня сильно разочаровал, он вообще ничего не показал. А Стерлинг – красавец. Первые четыре раунда он забрал, а пятый, единственный, отдал бы Сехудо.

От Сехудо какое‑то вялое выступление, другого от него ожидал – другой борьбы. До боя он ходил с высоко поднятой головой. Видимо, недооценил Стерлинга. И в итоге что‑то пошло не так», – сказал чемпион AMC Fight Nights Дмитрий Бикрев.

На турнире UFC 288 Алджамейн Стерлинг победил Генри Сехудо раздельным решением судей и защитил титул чемпиона.

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2 комментария

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Rocci
это кто вообще?
+12
0
+12
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