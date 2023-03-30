Джош Томпсон – о бое Яна и Веры: «Петру не придется бороться»

Бывший боец UFC Джош Томпсон поделился ожиданиями от возможного поединка между и .

«Петр Ян против Марлона Веры – это прекрасный бой. Этот поединок необходимо организовать. Оба бойца недавно проиграли, они нуждаются в победе над кем-то из первой десятки рейтинга. Для Петра это идеальный бой, потому что ему не придется бороться.

Проблема только в том, что они оба слишком медленно начинают поединки. Поэтому этот бой должен быть пятираундовым», – сказал Томпсон.

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