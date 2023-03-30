Джош Томпсон – о бое Яна и Веры: «Петру не придется бороться»

Теги легчайший вес UFC MMA Джош Томпсон Петр Ян Марлон Вера Бокс/MMA/UFC

Бывший боец UFC Джош Томпсон поделился ожиданиями от возможного поединка между Петром Яном и Марлоном Верой.

«Петр Ян против Марлона Веры – это прекрасный бой. Этот поединок необходимо организовать. Оба бойца недавно проиграли, они нуждаются в победе над кем-то из первой десятки рейтинга. Для Петра это идеальный бой, потому что ему не придется бороться.

Проблема только в том, что они оба слишком медленно начинают поединки. Поэтому этот бой должен быть пятираундовым», – сказал Томпсон.

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2 комментария

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Kanan Jarrus
где-то в шанхае ехидно улыбнулся некий быдловатый китаец
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Aram Ambarsumyan
Дай бог Пете победы! Если Петя хороший лагерь проведёт, то перебьёт Марлона ещё разгромнее, чем это сделал Кори! Конечно Марлон очень опасен, его нокауты об этом говорят, но когда встречается с такими технарями как Кори у него сразу серьёзные проблемы! Даже ветеран Доминик, Марлона мощно перебивал, но Вере повезло со своим нокаутам! Так что для меня Петя явный фаворит!
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