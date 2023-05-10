Тренер Яна: «Петр вернет пояс. Огонь в его глазах не потух»

Тренер Петра Яна уверен в том, что россиянин снова станет чемпионом UFC.

«Уверен в том, что Ян вернет пояс. Во-первых, Петру сейчас 30 лет. Это самый расцвет сил, мужчина на пике возможностей.

Он окреп, отлично оснащен технически и физически. Нужно восстановиться, вылечить все травмы, навести небольшой порядок в голове.

Каждый раз, когда я вижу Петра, заражаюсь его энергетикой. Этот человек заряжает. Огонь в его глазах не потух.

Повторюсь, ему надо исправить проблемы со здоровьем, о которых я не хочу распространяться. Если бы это было важно, он сам бы рассказал», – заявил Кайрат Нурмаганбетов, долгое время работавший с Петром Яном.

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