Тренер Яна: «Петр вернет пояс. Огонь в его глазах не потух»

Теги легчайший вес UFC MMA Петр Ян Бокс/MMA/UFC

Тренер Петра Яна уверен в том, что россиянин снова станет чемпионом UFC.

«Уверен в том, что Ян вернет пояс. Во-первых, Петру сейчас 30 лет. Это самый расцвет сил, мужчина на пике возможностей.

Он окреп, отлично оснащен технически и физически. Нужно восстановиться, вылечить все травмы, навести небольшой порядок в голове.

Каждый раз, когда я вижу Петра, заражаюсь его энергетикой. Этот человек заряжает. Огонь в его глазах не потух.

Повторюсь, ему надо исправить проблемы со здоровьем, о которых я не хочу распространяться. Если бы это было важно, он сам бы рассказал», – заявил Кайрат Нурмаганбетов, долгое время работавший с Петром Яном.

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15 комментариев

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as009595@icloud.com
Не думаю что вернет
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TomSail
Ответ Александр Степанов
Ну с дивана виднее конечно)
А это уже обсуждалось после боя с Мерабом, когда был намек от Петра и окружения на травму. Победа Мераба - бесспорная.
Но было заметно, что Петр сам не свой (с моей стороны, у тебя может быть иное мнение), что наводило мысли о каких-то проблемах, возможной травме, которая мешала достойно провести поединок.
Да, тренировочный лагерь - не дешевое мероприятие и при снятии с боя тебе никто не вернет траты, но идти на намеренный проигрыш тоже неразумно в плане спортивного будущего (финансы отработаны даже при поражении) и в таком случае лучше не говорить про травмы, раз уж вышел с ними и проиграл.
Мне скорее грустно, что интересный и выдающийся боец, который действительно мог бы развиваться в ММА далее, если бы не зациклился на уже заученных приемах и одной и той же стратегии (ничего нового из боя в бой от него не видел, честно) так бесславно потухает сейчас.
Шанс вновь взлететь на Олимп есть всегда, но на бумаге в это слабо сейчас читается, особенно с грядущим ожидаемым восхождением Умара...
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TomSail
Проблемы со здоровьем лучше было решать до слитых боев, конечно
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MoRo
пару эффектных побед над Фонтом, Верой или Крузом - и можно включаться в борьбу за пояс. Другой вопрос - есть ли мотивация у Яна вообще продолжать драться
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Александр Степанов
Ответ TomSail
Проблемы со здоровьем лучше было решать до слитых боев, конечно
Ну с дивана виднее конечно)
+3
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as009595@icloud.com
Ответ Екатерина Наумова
Думать - не твоя сильная сторона)
Спасибо Катенька), учту твое мнение
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j30
сбитый летчик он уже
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ErZh
огня мало, нужно развитие. борьбу надо подтянуть
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Вася Енотов
Саят в угловых и сборы в Тае?)). Пояс уже мчится обратно)).
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TomSail
Ответ MoRo
пару эффектных побед над Фонтом, Верой или Крузом - и можно включаться в борьбу за пояс. Другой вопрос - есть ли мотивация у Яна вообще продолжать драться
Тут только в экспресс-режиме надо их побеждать и выходить на претендентский. Но претендентский может быть с Умаром (если этот бой не случится раньше) и там уже предполагается серьезный отлет
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Вася Енотов
Ответ Kanan Jarrus
всей деревней под шанхаем ждём пояса питера яна
Ха-ха, Ян у тебя случайно пирожки не отнимал в школе?)). Ты чет "в каждом посте" про него набрасываешь))). Чем так зацепил?
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