Тренер Яна: «Петр вернет пояс. Огонь в его глазах не потух»
Тренер Петра Яна уверен в том, что россиянин снова станет чемпионом UFC.
«Уверен в том, что Ян вернет пояс. Во-первых, Петру сейчас 30 лет. Это самый расцвет сил, мужчина на пике возможностей.
Он окреп, отлично оснащен технически и физически. Нужно восстановиться, вылечить все травмы, навести небольшой порядок в голове.
Каждый раз, когда я вижу Петра, заражаюсь его энергетикой. Этот человек заряжает. Огонь в его глазах не потух.
Повторюсь, ему надо исправить проблемы со здоровьем, о которых я не хочу распространяться. Если бы это было важно, он сам бы рассказал», – заявил Кайрат Нурмаганбетов, долгое время работавший с Петром Яном.
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Но было заметно, что Петр сам не свой (с моей стороны, у тебя может быть иное мнение), что наводило мысли о каких-то проблемах, возможной травме, которая мешала достойно провести поединок.
Да, тренировочный лагерь - не дешевое мероприятие и при снятии с боя тебе никто не вернет траты, но идти на намеренный проигрыш тоже неразумно в плане спортивного будущего (финансы отработаны даже при поражении) и в таком случае лучше не говорить про травмы, раз уж вышел с ними и проиграл.
Мне скорее грустно, что интересный и выдающийся боец, который действительно мог бы развиваться в ММА далее, если бы не зациклился на уже заученных приемах и одной и той же стратегии (ничего нового из боя в бой от него не видел, честно) так бесславно потухает сейчас.
Шанс вновь взлететь на Олимп есть всегда, но на бумаге в это слабо сейчас читается, особенно с грядущим ожидаемым восхождением Умара...