Малыхин готов помочь Яну подготовиться к следующему бою: «Он мой друг, Петру двери не просто открыты, ему везде зеленый свет»

Анатолий Малыхин готов потренироваться с бойцом UFC Петром Яном.

«Конечно, я готов помочь . Он уже приходил ко мне в зал, и я уверен, что когда он прилетит готовиться в Таиланд к своему следующему бою, то он обязательно зайдет ко мне.

Он – мой друг, для него не просто двери открыты, ему везде зеленый свет», – сказал двойной чемпион ONE FC Анатолий Малыхин.

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