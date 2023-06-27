Малыхин готов помочь Яну подготовиться к следующему бою: «Он мой друг, Петру двери не просто открыты, ему везде зеленый свет»

Теги UFC тяжелый вес (MMA) Петр Ян ONE Championship Анатолий Малыхин Бокс/MMA/UFC

Анатолий Малыхин готов потренироваться с бойцом UFC Петром Яном.

«Конечно, я готов помочь Петру. Он уже приходил ко мне в зал, и я уверен, что когда он прилетит готовиться в Таиланд к своему следующему бою, то он обязательно зайдет ко мне.

Он – мой друг, для него не просто двери открыты, ему везде зеленый свет», – сказал двойной чемпион ONE FC Анатолий Малыхин.

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1 комментарий

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azureon
будет круто, может бой-другой в углу подсобит чем, чисто как друг со двора)
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