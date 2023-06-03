Марлон Вера: «Я хочу драться. Мне сказали, что Ян не хочет возвращаться до декабря, черт возьми!»

Теги UFC MMA Петр Ян Марлон Вера Бокс/MMA/UFC

Боец UFC Марлон Вера раскрыл сроки возвращения в октагон Петра Яна.

«Я хочу драться. Мне сказали, что Ян не хочет возвращаться до декабря, черт возьми!

Я много работаю, становлюсь лучше, и я чертовски голоден», – написал в соцсетях боец UFC Марлон Вера.

Петр Ян в марте проиграл единогласным решением судей Мерабу Двалишвили. У россиянина серия из трех поражений подряд.

Марлон Вера в последнем бою проиграл Кори Сэндхагену раздельным решением судей.

Тренер Яна: «Петр вернет пояс. Огонь в его глазах не потух»

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2 комментария

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j30
яну зканчивать надо
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