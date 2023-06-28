Генри Сехудо: «У Маска есть преимущество перед Цукербергом. Он намного тяжелее и знаком с джиу-джитсу»

Теги UFC MMA Генри Сехудо Илон Маск Марк Цукерберг Бокс/MMA/UFC

Генри Сехудо считает Илона Маска фаворитом поединка с Марком Цукербергом.

«Я уверен, что этот бой состоится. Меня впечатляет то, сколько эти парни зарабатывают. Не понимаю, как они собираются найти время для тренировок и спаррингов. Их же постоянно кто-то тревожит и звонит.

Я думаю, что у Илона Маска есть небольшое преимущество. Он намного тяжелее и знаком с джиу-джитсу. Да, он старше, но это лишь делает его более сообразительным, что позволит грамотнее вести бой и выбирать стратегию», – заявил экс-чемпион UFC Генри Сехудо.

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1 комментарий

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j30
хватит уже пиарить это бой который все равно не состоится
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