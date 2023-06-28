Фьюри не будет драться в декабре в Саудовской Аравии. Бой с Усиком в этом году не состоится (Саймон Джордан)

Теги Александр Усик Тайсон Фьюри бокс Саймон Джордан Бокс/MMA/UFC

Бизнесмен Саймон Джордан заявил, что поединок Фьюри и Усика не состоится в этом году.

«Мне сообщили, что декабрьский бой Тайсона Фьюри в Саудовской Аравии невозможен. Переговоры продолжаются, но довольно надежные источники говорят, что поединка с Усиком в этом году не будет», – написал в соцсетях журналист Майкл Бенсон, ссылаясь на слова бизнесмена Саймона Джордана.

Отец Фьюри – об Усике: «Трус и лжец. Он не получит поединок с Тайсоном, если не запишет видео, в котором рассказывает правду о срыве боя»

Хирн – о причинах срыва боя Усика и Фьюри: «Тайсон знает, насколько сложный этот бой»

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