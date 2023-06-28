Эвандер Холифилд: «Никто не может победить Фьюри! Я не знаю, как Усик планирует это сделать»

Теги Эвандер Холифилд Александр Усик Тайсон Фьюри бокс Бокс/MMA/UFC

Эвандер Холифилд признался, что не знает, как победить Тайсона Фьюри.

«Победит ли Усик? Нет. Тайсон Фьюри доказал, что он великолепный боксер. В отличие от большинства бойцов, он умеет меняться и исправлять недочеты. Это делает любого боксера только сильнее.

Дело в том, что его никто не может победить! Я не знаю, как Усик планирует это сделать, если Фьюри еще не проигрывал. Если вас никто не побеждал, то никто не знает, как это сделать», – заявил бывший чемпион мира по боксу Эвандер Холифилд.

Фьюри – об Усике: «Эта ссыкливая киска отказалась от £13 млн. А сейчас взяла бой за $6 млн»

Усик обвинил Фьюри во лжи: «Это он требовал реванша»

Материалы по теме

1 комментарий

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
sfilatov13
тем более с Усиком в последнее время что-то случилось, чего мы не знаем...
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий