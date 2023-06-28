Эвандер Холифилд: «Никто не может победить Фьюри! Я не знаю, как Усик планирует это сделать»

Эвандер Холифилд признался, что не знает, как победить Тайсона Фьюри.

«Победит ли Усик? Нет. Тайсон Фьюри доказал, что он великолепный боксер. В отличие от большинства бойцов, он умеет меняться и исправлять недочеты. Это делает любого боксера только сильнее.

Дело в том, что его никто не может победить! Я не знаю, как Усик планирует это сделать, если Фьюри еще не проигрывал. Если вас никто не побеждал, то никто не знает, как это сделать», – заявил бывший чемпион мира по боксу Эвандер Холифилд.

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