Отец Фьюри – об Усике: «Трус и лжец. Он не получит поединок с Тайсоном, если не запишет видео, в котором рассказывает правду о срыве боя»

Отец Тайсона Фьюри обвинил Александра Усика во лжи и потребовал видео с извинениями.

«30% гонорара было слишком много для Усика, но даже это принесло бы ему $ 17 млн за поединок на «Уэмбли».

Это ярко демонстрирует, какой он трус и лжец. Теперь ему придется драться с Дюбуа за копейки, а Тайсон готов выйти против кого угодно и где угодно, если в этом будет смысл с коммерческой точки зрения.

Если Усик не снимет видео с извинениями, где рассказывает правду о срыве боя, он не получит поединок с Тайсоном. Дело не в деньгах, а в том, что нельзя обманывать людей», – заявил Джон Фьюри.

Усик обвинил Фьюри во лжи: «Это он требовал реванша»

Фрэнк Уоррен: «Все ждут большого предложения из Саудовской Аравии. Если бы речь шла о славе, то Джошуа и Усик согласились бы на бой с Фьюри»