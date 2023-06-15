Отец Фьюри – об Усике: «Трус и лжец. Он не получит поединок с Тайсоном, если не запишет видео, в котором рассказывает правду о срыве боя»

Теги Александр Усик Тайсон Фьюри бокс Бокс/MMA/UFC

Отец Тайсона Фьюри обвинил Александра Усика во лжи и потребовал видео с извинениями.

«30% гонорара было слишком много для Усика, но даже это принесло бы ему $ 17 млн за поединок на «Уэмбли».

Это ярко демонстрирует, какой он трус и лжец. Теперь ему придется драться с Дюбуа за копейки, а Тайсон готов выйти против кого угодно и где угодно, если в этом будет смысл с коммерческой точки зрения.

Если Усик не снимет видео с извинениями, где рассказывает правду о срыве боя, он не получит поединок с Тайсоном. Дело не в деньгах, а в том, что нельзя обманывать людей», – заявил Джон Фьюри.

Усик обвинил Фьюри во лжи: «Это он требовал реванша»

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4 комментария

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johnydorian
По факту Фьюри из-за жадности лишился шансов стать абсолютом, и войти в пантеон величайших тяжеловесов в истории

Да, он останется в истории выдающимся боксером, но не встанет на один уровень с Али, Тайсоном или Льюисом

Просто чемпион, один из многих
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berzerker
"Дело не в деньгах, а только в том, что выгодно с коммерческой точки зрения"
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mqh9pzrxgf
Фьюри как боец поп мма) главное чтоб чек радовал)))
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Sigmat
Все занют что он трус должен был лежать давно под Бахмутом
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